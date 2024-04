Obst- und Gartenbauverein Quierschied Die Kelterei in Quierschied sammelt Geld für eine neue Obstmühle

Der Verein bemüht sich, der Gemeinde und den Spendern etwas zurückzugeben. So habe man im letzten Jahr ein Kelterfest veranstaltet und möchte das für die Zukunft auch etablieren, sagt Susanne Schwarz. Und Kai Schwarz erzählt vom jährlichen Besuch der Quierschieder Kitas in der Kelterei. Den Kindern wird dabei der Ablauf der Saftherstellung vorgeführt: Zunächst wird das Obst gewaschen und gemahlen. Die Obststücke fallen dann auf eine Platte, wo sie zwischen Tüchern ausgepresst werden. Anschließend wird der Saft gefiltert. Bevor er in Kartons abgefüllt wird, wird er pasteurisiert, also erhitzt, um ihn haltbarer zu machen. Anschließend können die Kleinen dank einer Handpresse sogar noch ihren eigenen Saft herstellen.