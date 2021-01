Ontariostraße : Waschmaschine brennt in Keller

Am Dienstagabend musste die Feuerwehr eine brennende Waschmaschine in der Ontariostraße löschen. Foto: Feuerwehr

Zweibrücken Am Dienstagabend, 19.30 Uhr, wurde die Feuerwehr in Zweibrücken wegen eines Brandes in der Canada-Siedlung alarmiert.