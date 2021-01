Lass die Sonne in dein Herz

Wo mag unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgestöbert haben?

Dieses Abbild begegnet einem mit aufmerksamem Blick sogar an mehreren Stellen in Zweibrücken. Aber worauf befindet es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.