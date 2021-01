Kolumne So kann’s gehen : Meine wunderbare Waschmaschine . . .

Bitte lesen Sie diese Kolumne nur heimlich und zeigen Sie sie niemandem. Es sollen keine Geister aus dem Totenreich der Haushaltsgeräte aufgeschreckt werden.

Gekauft habe ich sie von einem Bekannten, als der mit seiner Freundin zusammenzog. Sie war da schon nicht mehr ganz neu. Ich zahlte, wenn ich mich recht erinnere, 200 Deutsche Mark dafür. Der Bekannte und seine Freundin heirateten dann irgendwann. Die Maschine in meinem Keller tat, was sie sollte: Wäsche waschen.

In der Zwischenzeit ist unsere Tochter volljährig und wäscht ihre Wäsche selbst. In einem etwas ungeduldigen Moment hat sie vor zwei Jahren so am Türgriff gezerrt, dass der abgebrochen ist. Seither öffnen wir die Waschmaschine mit einem Metallstab. Geht auch. Ihren Hauptjob, das Waschen, erledigt sie weiterhin ohne Murren. Seit deutlich über 30 Jahren! Und, nein, sie ist nicht von Miele. Sie war seinerzeit von Quelle, also eigentlich ein Billigmodell. Die Firma gibt es schon ewig nicht mehr. Meine Waschmaschine hat sie überlebt.