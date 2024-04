Vortrag von Hildegard Baum beim Zweibrücker Kneippverein Zeit zum Atmen und Raum für Klang

Diese Zusammenhänge werden im zweiten und dritten Kurstag erfahrbar. Übungen werden so angeleitet, dass man sie auch zu Hause anwenden kann. Außerdem gibt Hildegard Baum Tipps, wie man Einatmung auch in Alltagssituationen trainieren kann – etwa beim Warten an der Kasse oder sogar beim Gehen. Jede Einheit dieser dreiteiligen Kursreihe ist eine in sich geschlossene, sodass jemand zu jedem Termin neu einsteigen oder auch lediglich einmalig teilnehmen kann.