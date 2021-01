Polizei geht von technischem Defekt aus : Brand eines Linienbusses in der Gerhardstraße in Saarbrücken

Am Samstag kam es zu einem Brand eines Linienbusses in Saarbrücken. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Samstag kam es laut Angaben der Polizei-Inspektion (PI) Saarbrücken-Burbach in den Morgenstunden in der Gerhardstraße in Höhe des Rathauses zum Brand eines Linienbusses. Das Feuer sei im Motorraum ausgebrochen.