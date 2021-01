Wirtschaftsförderung : Quierschied hilft bei Suche nach Gewerbe-Immobilien

Die Gemeindeverwaltung hilft Ansiedlungswilligen bei der Suche nach Grundstücken und Ladenlokalen. Foto: Zenner, Gemeinde Quierschied/Christian Zenner

Quiers Das Interesse an Gewerbe-Immobilien in der Gemeinde Quierschied ist groß. Die Verwaltung will Ansiedlungswilligen helfen.

Die Quierschieder Gemeindeverwaltung verzeichnet ein wachsendes Interesse an leeren Ladenlokalen, Lagerräumen und verfügbaren Gewerbeflächen. Solche Objekte seien gefragt wie lange nicht. Die Kommune unterstütze Interessen gern, sei aber auf die Hilfe der Eigentümerinnen und Eigentümer angewiesen. Bürgermeister Lutz Maurer ruft dazu auf, für wirtschaftliche Zwecke nutzbare Immobilien an die Gemeinde zu melden.