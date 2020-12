Verstoß gegen Corona-Verordnung : Aufgebaute Bierzeltgarnituren und Schlägerei - Polizei löst Weihnachtsfeier in Göttelborn auf

Aufgebaute Bierzeltgarnituren und Schlägerei - Polizei löst Weihnachtsfeier in Göttelborn auf

Quierschied-Göttelborn Die Polizei Sulzbach musste am Dienstagabend eine Weihnachtsfeier auf einem Firmengelände in Quierschied-Göttelborn auflösen. Einige der Teilnehmer versteckten sich vor den Beamten - der Vorgesetzte konnte „in Embryonalstellung versteckt unter einem Schreibtisch“ gefunden werden.

Laut der Polizei Sulzbach haben mindestens acht Menschen an der illegalen Feier teilgenommen. Wie viele Teilnehmer die Feier insgesamt hatte, sei aber nicht abschließend geklärt.

Die Feier wurde offenbar von einem Industriebetrieb in Göttelborn in dessen Werkshalle auf dem eigenen Firmengelände veranstaltet. Die Beamten fanden mehrere Bierzeltganituren und einen Bierwagen vor. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Feier um 16 Uhr begann - aufgelöst wurde sie gegen 23 Uhr.

Im Zuge der Ermittlungen der Polizei vor Ort fanden die Beamten schließlich einige der Teilnehmer in einem Büroraum vor, die sich der Personalienfeststellung entziehen wollten. Ein Vorgesetzter, welcher sich selbst als Verantwortlicher der Firma zu Erkennen gab, wurde von den Beamten in Embryonalstellung versteckt unter einem Schreibtisch angetroffen. Zwei weitere Angestellte wurden in einer Besenkammer vorgefunden.