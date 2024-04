Oberliga Quierschied belohnt sich nicht und verliert in Karbach

Am Ende hieß es in der Fußball-Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar 3:0 für den FC Karbach und die Quierschieder fuhren mal wieder mit leeren Händen nach Hause. „Wir waren mal wieder auf Augenhöhe und nach der Pause vielleicht sogar das etwas bessere Team. Aber 70 gute Minuten reichen in der Oberliga einfach nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Wir werden trotzdem bis zum Saisonende alles geben, obwohl wir wissen, dass wir absteigen werden“, so Quierschieds Sportdirektor Kai Berrang.