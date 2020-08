Streit um Grundstücke : US-Militär durchkreuzt Pirmasenser Pläne mit alten Panzerhallen

Pirmasens Die Stadt will die freiwerdende Fläche für dringend benötigtes Gewerbe nutzen. Doch daraus wird nichts. Die US-Luftwaffe beansprucht das ehemalige Bundeswehr-Areal für sich.

Der Schock in Rheinland-Pfalz über den angekündigten Abzug Tausender US-Soldaten aus Spangdahlem dauert noch an, da kommt für die Kommunalpolitik in der Pfalz der nächste Ärger. Die US-Luftwaffe beansprucht ein 14 Hektar großes Areal mit Panzerhallen, das die Bundeswehr zur weiteren Verwendung freigeben will. Das kam für die benachbarten Kommunen Pirmasens und Rodalben überraschend. Informiert worden sei er durch die Presse, sagt der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU): „Die Art hat mich verärgert.“