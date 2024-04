Eröffnung am 11. April Das Netzwerk Quierschied findet ein Zuhause

Nächste Woche ist es soweit. Am Donnerstag, 11. April, eröffnet in der Marienstraße 7 in Quierschied in den ehemaligen Räumen des Nähzimmers der „Treffpunkt:Mensch“. Ab 17 Uhr wird mit musikalischen Beiträgen der ukrainischen Community in Quierschied und von Bahá'í-Sängern die Eröffnung gefeiert. Außerdem, so Sandra Jochum, eine der Initiatorinnen des Netzwerks, können sich interessierte Musiker aus Quierschied beim Netzwerk melden, „wenn sie unser musikalisches Rahmenprogramm bereichern möchten.“ Auch zu essen und trinken wird es geben. Fie Netzwerker freuen sich „auf rege Beteiligung und schöne Gespräche.“