Sommerkonzerte in Homburg : Mit Unverhofft startet Kultur im Museum

Info

Den Anfang macht im Römermuseum am 9. Juli die Band Unverhofft. Weiter geht es am 23. Juli, Gustavsburg, mit Sängerin Jennifer Waack, Die folgenden Termine bestreiten im August am 6. das Chronatic-Quartet /Römermuseum), am 20. das Chansonensemble „Die Schoenen“ (Gustavsburg) und am 27. geht es mit dem Absinto Orkestra und seinem Balkan-Beat zum Abschluss an die Klosterruine. Alle Veranstaltungen dauern von 20 bis 22 Uhr.

Karten zu 10 Euro bekommt man in der Tourist-Info, unter www.ticket-regional.de oder an allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen-Stellen. Infos stehen auf der Internetseite der Stadt Homburg unter www.homburg.de/Kultur und Freizeit/Kultur im Museum.