Ermittlungen nach Hausbrand in Kirkel-Neuhäusel Keine Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem Hausbrand am Dienstag im Kohlroterweg in Kirkel-Neuhäusel, bei dem eine Person ums Leben kam (wir berichteten), ist der Schock groß. Am Mittwoch waren erneut Brandermittler vor Ort. Noch sei nicht klar, wie es zu dem Feuer gekommen sei, teilte das Landespolizeipräsidium auf Anfrage unserer Zeitung weiter mit. Allerdings gebe es keine offensichtlichen Hinweise auf Brandstiftung. Man kann also wohl von einem Unglück ausgehen.