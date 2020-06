Vor Fitnessstudio in Homburg : Mercedes auf Parkplatz zerkratzt

Auf einem Parkplatz in Homburg ist ein Auto zerkratzt worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hombur Autokratzer waren in Homburg unterwegs. So wurde am Montag, 22. Juni, die hintere rechte Tür eines grauen Mercedes’ zerkratzt, der auf dem Schotter-Parkplatz vor einem Fitnessstudio in der Straße „Am Stadtbad" in Homburg abgestellt war.

Das teilt die Polizei mit. Das Auto mit Homburger Nummernschildern habe an dem Tag zwischen 9 und 17 Uhr auf dem dortigen Parkplatz gestanden. Nun werden Zeugen gesucht.