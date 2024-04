Kritik an Plänen Tiny-House-Siedlung auf Campingplatz bei Homburg – Grüne verlangen Stopp durch Minister

Die Grünen im Saarland haben sich in der Diskussion um eine mögliche Renaturierung des Königsbruchs-Moores an Innenminister Reinhold Jost (SPD) gewandt. Sie fordern ihn auf, seine Rolle als Kommunalaufsicht dahingehend wahrzunehmen, dass er den Bebauungsplan „Freizeit und Naherholung Königsbruch“ in der vorliegenden Form nicht genehmigt. Der Stadtrat hatte diesen Plan kürzlich in einer Sitzung mit großer Mehrheit abgesegnet (wir berichteten).