Hilfe für Einrichtung in Homburg Schiedsrichter spenden 100 Euro für das Homburger Tierheim

„Viele Kolleginnen und Kollegen haben selbst Tiere zu Hause. Von daher wissen wir ganz genau, dass die tägliche Pflege der Tierheimtiere nicht nur sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern natürlich auch extrem kostenintensiv ist. Von daher liegt es uns am Herzen, das Tierheim auch in diesem Jahr zu unterstützen“, sagte Daniel Schmitz. Er ist der Obmann der Schiedsrichter-Gruppe Homburg. Aktuell gibt es in der Gruppe Homburg rund 50 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Die Altersspanne reicht von 14 Jahren bis hin zu 80 Jahren. „Die ganzen Fußballspiele zu besetzen, wird von Monat zu Monat immer schwieriger. Da es immer weniger Schiedsrichter werden und Spiele nicht nur am Wochenende stattfinden, sind da auch die älteren Kollegen gefragt. Aber natürlich ist es so, dass mit zunehmendem Alter Schiedsrichter entweder weniger als noch zuvor pfeifen können oder sogar irgendwann komplett ausscheiden“, betonte Schmitz. Gepfiffen werden kann ab einem Alter von 14 Jahren. „Es ist aber nicht nur schwierig, neue Kollegen hinzuzugewinnen, sondern auch sie dauerhaft bei der Stange zu halten. Leider steigen gerade junge Schiedsrichter nach negativen Erlebnissen immer wieder sehr früh aus, was natürlich extrem schade ist,“ berichtete der Obmann. Ein „Loch“ gebe es in der Altersmittelschicht zwischen 25 und 50. Der nächste Schiedsrichter-Crashkurs findet zwischen dem 25. und 27. Oktober an der Sportschule in Saarbrücken statt.