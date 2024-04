Sportanlage in Homburg Rollsportanlage soll erneuert werden

Homburg · Die Stadt will um die 30 000 Euro in die sanierungsbedürftige Anlage stecken. Der mögliche neue Standort am alten Freibad ist aber dadurch nicht vom Tisch.

24.04.2024 , 18:00 Uhr

Die Rollsportler dürfen zumindest vorläufig auf ihrer Hausbahn in den Schrebergärten bleiben. Sie soll grundlegend saniert werden, hat die Stadt angekündigt. Foto: Stefan Holzhauser

Von Ulrike Stumm und Stefan Holzhauser