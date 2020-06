FC Homburg : FC Homburg verlängert mit Hauptsponsor

Homburg Entgegen Gerüchten, dass die Dr. Theiss Naturwaren GmbH ihr Engagement beim FC Homburg um 30 Prozent zurückfahren werde, ist die Kürzung laut dem Unternehmen nur marginal. Sparen will der FCH künftig dennoch. Und am Waldstadion soll sich einiges tun.

Auch wenn die Zuwendungen des Hauptsponsors offenbar fast identisch bleiben, soll beim FCH künftig gespart werden. Potenzial sieht Eder in vielen Bereichen. Unter anderem soll die Zahl der Übernachtungen des Regionalligateams bei Auswärtsspielen sowie das Trainingslager im Frühjahr in der Türkei überdacht werden. Dass eventuell ein Teil der Heimspiele der kommenden Saison im Waldstadion ohne Zuschauer ausgetragen werden müssen, sei bei den Etatplanungen eingerechnet worden, so Eder. „Wir wissen ja wegen der Corona-Pandemie nicht einmal, wann wir mit der Saison beginnen können. Und schon gar nicht, ob dann wieder Zuschauer erlaubt sind“, so Eder. Im vorläufigen Rahmenterminplan des Regionalverbandes Südwest ist das Wochenende des 1. und 2. Septembers für den ersten Spieltag vorgesehen.