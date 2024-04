Saison-Eröffnung in Homburg Speedskater verzeichnen sportliche Erfolge

Der nächste geplante Wettkampf auf der heimischen Bahn findet am Samstag, 6. Juli, statt. Dabei handelt es sich um das internationale Kriterium. Und in diesem Jahr wird mit dem bereits 30. Wettkampf dieser Art sozusagen ein runder Geburtstag gefeiert. „Die Erfahrung zeigt, dass die Eltern der Teilnehmer durchaus weiterhin bereit sind, größere Fahrstrecken in Kauf zu nehmen. Allerdings will man sich die Übernachtungskosten sparen – daher geht der Trend ganz klar zu Eintageswettkämpfen“, betonte Schäfer weiter.