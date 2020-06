Homburg Die Homburger Tourist-Info hat einen neuen Freizeittipp für Wanderfans: eine Tour auf den Spuren von Karl II. August.

Gemeinsam mit dem Nachbarland Rheinland-Pfalz und der Stiftung Karlsberger Hof sind Karlsbergweiher, Orangerie, Tosbecken, Schwanenweiher, Eremitage, Kaskaden und Herzogsgärten denkmalpflegerisch gesichert und neu visualisiert worden: Historische Formen werden mit Corten-Stahl nachgeahmt, der mit seiner changierenden Rostpatina Alter und Verfall symbolisiert. Gefördert wurden die Maßnahmen auf saarpfälzischer Seite durch das saarländische Wirtschafts- und Innenministerium. Die Stiftung Karlsberger Hof hat in Zusammenarbeit mit Studenten der Uni Karlsruhe, der Musikhochschule Karlsruhe und der Hochschule für Gestaltung Pforzheim einen Hörpfad eingerichtet. Man kann die mp3-Dateien kostenfrei unter http://hoerpfad.schloss-karlsberg.de/ herunterladen und sich direkt vor Ort von Herzog Karl II. August und seinem Generalbaudirektor Johann Christian von Mannlich durch die Umgebung führen lassen. So erfährt man neben Wissenswertem über die Geschichte der Gemäuer auch unterhaltsame Anekdoten.

Start ist am Parkplatz „Karlsberger Hof“ in Homburg-Sanddorf. Über den Karlsbergweiher (rechts ist ein Abstecher möglich zum Felsenpfad) geht es weiter an einer Kneippanlage vorbei zur Karlsbergquelle und über einen kleinen Pfad hinauf zur Orangerie. Von dort gibt die Sichtachse zum Karlsbergweiher einen Eindruck davon, wie herrlich diese Parkanlage in früheren Zeiten angelegt worden ist. Von der Orangerie geht es ein Stück geradeaus bis zur ehemaligen Außenmauer des Schlosses, ehe nach links ein Weg abzweigt. Dieser endet in der Weinbergstraße, von wo aus der Karlsberger Hof und der Parkplatz in wenigen Minuten wieder erreichbar sind.