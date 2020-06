Lagerschuppen wurde aufgebrochen : Gartengeräte in Bexbach gestohlen

In Bexbach wurden aus einem Schuppen größere Gartengeräte gestohlen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Bexbach Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in Bexbach in den Lagerschuppen einer Firma eingebrochen. Dieser steht etwas zurückgesetzt an der Wellesweilerstraße, wie die Polizei weiter mitteilt. Aus dem Schuppen wurden mehrere Gartengeräte geklaut, darunter ein benzinbetriebener Hochentaster, Heckenscheren und Motorsägen.

Der Einbruchsdiebstahl habe sich zwischen Samstag, 20. Juni, 13 Uhr, und Montag, 22. Juni, 8 Uhr.