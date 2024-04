Fußball-Verbandsliga Nord-Ost Vom Fehlstart auf die Überholspur

Im Umfeld des Fußball-Verbandsligisten SV Schwarzenbach herrscht seit einigen Wochen Euphorie. Nachdem die Mannschaft zu Saisonbeginn am ersten und dritten Spieltag beim FC Palatia Limbach (1:10) sowie bei der FSG Ottweiler-Steinbach (0:4) gleich zweimal böse unter die Räder gekommen war, hatte Trainer Max Murr den Klassenverbleib als Saisonziel ausgerufen. Im weiteren Rundenverlauf gelang es den Schwarzenbachern aber, sich Stück für Stück zu stabilisieren und in der Tabelle Platz um Platz gutzumachen. Die bislang letzte Niederlage kassierte der SVS am 19. November beim 2:3 daheim gegen Limbach. Anschließend wurde noch im alten Jahr das wichtige Verfolgerduell gegen die SG Lebach-Landsweiler mit 2:0 gewonnen.