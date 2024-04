Straßenschäden am Hausberg in Homburg Am Schlossberg ist noch Geduld gefragt

Schon vor etwas mehr als einem Jahr berichtete unsere Zeitung über Schäden an der Schlossberghöhenstraße in Homburg. Konkret waren kleine Bereiche an der Hangseite in Richtung Tal abgesperrt worden. Auf Nachfrage hatte Michael Klein, Pressesprecher der Stadt Homburg, die Situation im vergangenen Jahr so beschrieben: „Es ist grundsätzlich so, dass sich augenscheinlich vermehrt Risse im Bereich der Höhenstraße bilden, die Ursache dafür soll von Grund auf näher analysiert werden.“ Diese Rissbildungen sei, wie Klein 2023 verdeutlichte, dabei allerdings kein neues Ereignis, sondern zeigten sich schon seit längerer Zeit im Verlauf der Straße. Gleichwohl man im vergangenen Jahr angesichts der Situation nicht in Panik ausbrach, reagierte man in der Verwaltung. „Um bis zur Klärung des Sachverhaltes jegliches Risiko einer weiteren Verbreiterung der Risse auszuschließen, wurden die entsprechenden Stellen kurzfristig abgesichert, um die Verkehrsbelastung zu minimieren.“