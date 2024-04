Berufsfeuerwehrtag Feuerwehrnachwuchs probte Ernstfall

Ein so genannter „Berufsfeuerwehrtag“ gehört bei vielen Jugendfeuerwehren inzwischen zum Ausbildungsprogramm des Nachwuchses und ist nicht selten ein, wenn nicht sogar der Höhepunkt im Jahr. So auch bei den Jüngsten des Löschbezirks Mitte der Feuerwehr Homburg. Am vergangenen Wochenende war es da wieder soweit: Von Samstag auf Sonntag erlebten die 27 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr, wie sich ein Tag im Arbeitsleben von Berufsfeuerwehrleuten gestaltet.