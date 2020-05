Einbrecher warf Fenster ein : Einbrecher stehlen Laptops aus der Landwirtschaftskammer

Bexbach/Homburg (ust) Von zwei Einbrüchen in Homburg und Bexbach berichtet die Polizei: Betroffen war zum einen die Landwirtschaftskammer des Saarlandes in Bexbach. Wie die Polizei weiter mitteilt, gelangte hier ein unbekannter Täter zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, gewaltsam ins Gebäude.

Zwischen Dienstag, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, kam es zudem zu einem Einbruch in ein Büro in einem Mehrparteienhaus am Steinhübel 10 in Homburg. Der Täter durchwühlte hier mehrere Schränke sowie Schubladen. Was genau er dann mitgehen ließ, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall sei Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden.