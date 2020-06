Keine Verzögerungen bei Arbeiten an Erbach-Umgehung und A6 : Baustellen in Homburg alle im Zeitplan

Homburg/Kirkel Auch wenn es in Jägersburg gerade wirkt, als ob etwa die Straßenbauarbeiten nicht im Zeitplan liegen und es zu Problemen kommt, wenn bald die B 423 in Höhe der A 6-Abfahrt Homburg gesperrt ist, gibt es von offizieller Seite Entwarnung.

„Die Arbeiten für den Um- und Ausbau der Anschlussstelle Homburg werden wie geplant ausgeführt. Änderungen des zeitlichen Ablaufes gibt es keine“, erklärt Christian Altmann, Sprecher des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS). Auch die Maßnahmen im Bereich Homburg/Jägersburg, einerseits im Kreuzungsbereich B 423/L 118 in Jägersburg und andererseits auf der Erbach-Umgehung, Äste zur Berliner Straße, lägen beide im Zeitplan. „Die Maßnahmen werden beide bis 27. Juni fertiggestellt, sodass diese Strecken während der Arbeiten für den Um- und Ausbau der Anschlussstelle Homburg ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen“, so Altmann.

Doch die Zahl an Baustellen bleibt hoch. So ist in Homburg die Straße Am Mühlgraben zwischen der Einfahrt zum Enklerplatz und der Kanalstraße bzw. der Einfahrt zum Parkplatz der Jugendherberge ab diesem Montag für wohl drei Tage gesperrt (wir berichteten).