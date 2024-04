Mehr Rücksicht auf Radfahrer muss selbstverständlich sein Gewohnheiten lassen sich durchaus aufbrechen

Was bleibt nach einer Woche mit dem Ziel, den Schulweg möglichst klimafreundlich zurückzulegen? Und das bedeutet in unserem Fall, täglich mindestens 30 bis 40 Minuten mit dem Rad zu fahren. Da ist zum einen die Erkenntnis, dass es keine echten Berge braucht, um es anstrengend zu machen, leichte lange, aber stetige Anstiege sind auch schon eine Herausforderung für die Beine und lassen den Wunsch nach einem E-Bike dringender werden. Und: Kälte und Regen sind zwar nicht so optimal, aber es gibt Regenkleidung und vor allem Schlimmeres. Es bleiben nämlich auch einige Situation hängen, die so keiner erleben möchte und schon gar nicht nochmal: Autos, die auf Radwegen parken und einen auf die Fahrbahn zwingen, Radstreifen, die in viel befahrene Straßen münden, Fahrzeuge, die es so eilig haben, dass sie extrem eng vorbeizischen, was den Puls nochmals deutlich hochschnellen lässt. An diesen und ähnlichen Problemen kommt auch im Dreieck Homburg, Bexbach, Kirkel keine Kommune vorbei.