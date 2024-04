Kitas in Homburg Austausch über die Zukunft der Homburger Kitas

Homburg · Bürgermeister Michael Forster hat in der vergangenen Woche mehr als ein Dutzend Leiterinnen und einen Leiter der insgesamt 22 Kindertagesstätten in Homburg im Rathaus begrüßen können. Gemeinsam mit dem Beigeordneten Manfred Rippel, dem Leiter des Amtes für Bildung- und Sport, Daniel Schackmar, sowie Sabrina Zwing aus dem gleichen Amt, nutzte der Bürgermeister das Treffen, um sich für die täglich in den Kitas geleistete Arbeit zu bedanken und miteinander ins Gespräch zu kommen.

25.04.2024 , 15:33 Uhr

Die Tagungsteilnehmer im Homburger Rathaus Foto: Jürgen Kruthoff/Stadt Homburg​