Auftritt am 26. Juni : Schönauer sagt in Homburg Adieu

In seiner Rolle als Jacques steht Kabarettist Detlev Schönauer seit langem auf der Bühne, nun geht er auf Abschiedstournee. Diese beginnt am 26. Juni in Homburg. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Dietze

Homburg Am 26. Juni kommt der Kabarettist Detlev Schönauer auf seiner Abschiedstournee in die Icelounge. Erleben kann man Höhepunkte aus seinen vielen Programmen.

Natürlich kennt man ihn in Homburg, wie eigentlich überall im Saarland und noch weit darüber hinaus. Wer wollte, der konnte Detlev Schönauer in den vergangenen Jahren immer wieder erleben. So eröffnete er beispielsweise vor einem Jahr die Sommerreihe „Kultur im Museum“. In der Jägersburger Gustavsburg versprühte seine Kunstfigur Jacques viel Sprachwitz.

Nun kommt er wieder und sein Auftritt ist nicht nur deswegen eine Besonderheit, weil in Corona-Zeiten ja jeder kulturelle Happen ein besonderer ist. Nein, sein Auftritt am 26. Juni, 19 Uhr, in der Homburger Icelounge, die sich auch als kulturelles Zentrum sieht mit Auftritten von Bands, Kabarettisten und anderen Programmen, ist sozusagen der Anfang vom Ende, hier nämlich starte er seine große Abschieds-Tour, teilt Eisbahn-Geschäftsführer Tim Hönig mit. Detlev Schönauer werde zum März 2021 die Bühne verlassen und in den wohlverdienten kabarettistischen Ruhestand gehen.

Aber zuvor bietet er seinen vielen Fans noch einmal die Gelegenheit, seine besten Nummern aus 40 Jahren Kabarett auf einer speziellen Abschieds-Tour zu erleben, so Hönig weiter. Dabei greift er tief hinein in seine viele Programme, kann da auf jede Menge Schätze zurückgreifen.

So kann man beispielsweise Ausschnitte aus „Geist ist geil“, „Oma ist jetzt bei Facebook“, „Frauen-verstehen in 100 Minuten“, aus seinen überaus erfolgreichen Kirchenkabarett-Programmen, sowie seinen vielen Auftritten bei der Fastnachtssitzung „Mainz bleibt Mainz“ hören. Schönauer präsentiere dabei Klassiker wie die „Beicht-App“ oder die „Geräuschvolle Zeichensetzung“, seine thekenphilosophischen Betrachtungen über „Dummheit und Intelligenz“, über Sprachen und Dialekte, sowie seine Parodien von Marcel Reich-Ranicki, Emil oder Konstantin Wecker. Auch musikalische Höhepunkte wie „Der musikalische Anrufbeantworter“ oder der tiefsinnige melancholische Song „Wie haben wir das geschafft“ werden auf der Bühne zu sehen sein.

Es ist also noch einmal eine Gelegenheit, den lächelnden, französisch säuselnden Jacques mit Baskenmütze auf der Bühne zu erleben, eben in seiner Paraderolle, dem französelnden Bistrowirt.

Detlev Schönauer wurde in Mainz geboren, lebt aber seit Jahrzehnten im Saarland. Er ist Diplom-Physiker, war zunächst an der Saar-Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig, bevor er seine Leidenschaft, das Kabarett, zum Beruf machte. Damit hat Schönauer großen Erfolg, tritt regelmäßig auch im Fernsehen und in der Fastnacht auf – unter anderem in ARD und ZDF“. Er hat zahlreiche sehr erfolgreiche Programme geschrieben und sieht sich selbst als streitbaren Geiste, der sagt, was er denkt.

Warum er sich zurückzieht, begründete er vor etwa einem Jahr unter anderem damit: Er merke zunehmend, wie ihn ein zweieinhalbstündiger Auftritt anstrenge. Zudem kritisierte er damals im Gespräch mit einer Presseagentur: Wenn man nicht „brav dem links-grünen Mainstream nachplappert“ und sich stattdessen traut, „abweichende und unbequeme Meinungen“ zu äußeren, werde man oft „in die rechte Ecke gestellt“. Und er bedauert, dass beim Kabarett viel verloren gegangenen sei. Früher habe man „die Finger in die Wunden gelegt“. „Heute ist nur noch Comedy und nur noch lustig. Das ist mir zu langweilig.“

Wer Schönauer am Freitag, 26. Juni, 19 Uhr, in der Homburger Icelounge, Mainzerstraße 77, erleben möchte, kann sich Tickets sichern. Diese kosten 18 Euro und sind in der Eisbahnanlage erhältlich. Die Icelounge, eigentlich eine Eislaufbahn, besitzt auch einen Gastronomiebereich samt Biergarten. Hier gibt es immer wieder Programm.