Buden auf dem Christian-Weber-Platz Homburg : Schausteller in Zeiten von Corona

Homburg Mit einer Sondergenehmigung konnten auf dem Christian-Weber-Platz in Homburg zwei Stände geöffnet werden.

„Die Leute fragen die ganze Zeit, was wir hier machen“, erzählt Schausteller Marc Schultz, der seinen Crêpes-Verkaufsstand derzeit auf dem Christian-Weber-Platz aufgebaut hat. Nebenan steht sein Kollege Friedel Rüwe und verkauft Currywurst und Pommes. Ja, ein Hauch von Jahrmarkt und Volksfest ist derzeit mitten in der Homburger Innenstadt zu finden. Und auch das hat natürlich mit der Corona-Krise zu tun.

Von der sind Schausteller ja extrem betroffen, haben sie doch ihre Stände prinzipiell dort, wo viele Menschen zusammenfinden. Schultz besitzt neben den Crêpes noch einen Stand mit mexikanischen Speisen und Cocktails sowie ein Fahrgeschäft namens „Jumper“. Das hatte er im März in Fürth schon aufgebaut, als es plötzlich hieß: alles abbauen, das Fest ist abgesagt. Danach herrschte bei ihm „Betriebsstillstand, Totalausfall“, wie er erzählt. In den „Jumper“ hatte er gerade 32 000 Euro investiert aufgrund neuer Auflagen des Tüv Bayern. Soforthilfe habe Schultz bekommen, vom Land und vom Bund, die üblichen 9000 Euro. Darüber ist er einerseits froh und dem Staat gegenüber dankbar, aber: „Lieber würde man seinen Beruf ausüben.“ Und natürlich habe die Soforthilfe nicht den gesamten Ausfall abgedeckt. „Es sind allein 17 Fahrzeuge auf mich angemeldet, davon ist die Hälfte finanziert.“

Aufgrund all dieser Umstände hat Schultz gemeinsam mit anderen Schaustellern beim Ordnungsamt der Stadt Homburg nachgefragt, ob man nicht wenigstens in der Stadt einen Stand aufbauen dürfe. Dann sei das noch im Wirtschaftsausschuss besprochen und im Rathaus abgestimmt worden. Schließlich sei die Stadt auf Schultz und seine Mitbewerber zugegangen und habe den Christian-Weber-Platz ins Spiel gebracht. „Darüber sind wir froh, das ist einfach der beste Ort für so was“, meint der Schausteller, der seinen Stand am Montag aufbauen durfte. Seine Familie übt dieses Gewerbe schon in der fünften Generation aus. Filius Maurice (5) ist auch schon mit von der Partie, wenn Crêpes, gebrannte Mandeln und andere Leckereien an die Passanten verkauft werden. Diese bekämen ein Schmunzeln ins Geschäft, wenn sie die Stände sehen, erzählt Schultz. Einfach, weil sie dadurch ein bisschen Ersatz für ausgefallene Festivitäten bekämen.