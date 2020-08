Kitabetrieb muss ausgelagert werden : Gravierender Schimmelbefall in Kita Lautzkirchen

Foto: Uwe Brengel

Lautzkirchen Bei Sanierungsarbeiten in der Kita wurde gravierender Schimmelbefall festgestellt. Ein Betrieb direkt nach den Ferien wird nicht möglich sein.

Wie die Stadt Blieskastel am Montagmorgen mitteilt, sollten in den Ferien Sanierungsmaßnahmen in der Kita stattfinden. Anschließend war geplant, die Einrichtung zum Beginn des neuen Kitajahres planmäßig zu öffnen. Jetzt kommt alles anders: Im Laufe der Sanierungsarbeiten wurden „neue, weitaus gravierendere Schäden“ festgestellt, die vor einer erneuten Eröffnung behoben werden müssen.

Am 27. Juli waren die Arbeiten in der Kita bereits in vollem Gange. Als die Arbeiter im Erdgeschoss Deckenabhängungen öffneten, zeigte sich darunter ein dunkler Befall, laut der Stadt besteht Verdacht auf schwarzen Schimmel. Zur Sicherheit wurde umgehend der Umweltmedizinische Service Saarbrücken informiert, das gesamte Gebäude besichtigt, weitere Decken geöffnet und Proben in ein Fachlabor geschickt. Überprüfungen der Decken ergaben, dass es in dem Objekt wohl bereits in früheren Jahren zu Schimmelbefall gekommen sein dürfte, noch bevor die Stadt Träger der Einrichtung wurde.

Aufgrund der Problematik ruhen nun die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss des Hauses, nur im Obergeschoss, Spitzboden und Kellergeschoss sowie an der Außenanlage darf derzeit weitergearbeitet werden. Zur Schimmelbeseitigung müssen alle Deckenverkleidungen entfernt werden, sämtliche Decken, Wand- und Bodenflächen sowie das gesamte Inventar gereinigt werden, sodass keine Schimmelsporen mehr nachweisbar sind. Ein Besichtigungstermin mit einer Fachfirma hat am 30. Juli bereits stattgefunden, die Arbeiten sollen kurzfristig beginnen. Erst nach Abschluss dieser Maßnahmen können wieder Handwerker die eigentlich vorgesehenen Bauarbeiten im Erdgeschoss durchführen.

Nach Einschätzung des zuständigen Bauamtes bei der Stadtverwaltung dürfte die Sanierung rund vier Wochen beanspruchen. Danach können die begonnenen ursprünglichen Arbeiten auch im Erdgeschoss wieder aufgenommen und abgeschlossen werden. Damit ist abzusehen, dass der Kitabetrieb nach den Ferien ausgelagert werden muss. Der kirchliche Betriebsträger und die örtliche Kitaleitung wurden umgehend und umfassend über diese Situation informiert. Darüber hinaus ist der städtische Beigeordnete Guido Freidinger nach ersten Ortsterminen derzeit bereits im Gespräch mit den zuständigen Stellen, um geeignete Ausweich-Alternativen für die Betreuung zu finden. „Über die weitere Entwicklung werden wir die Kitaleitung, den Betriebsträger und die Öffentlichkeit natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten“, so der Beigeordnete in seiner Pressemitteilung.