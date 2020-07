DRK Blieskastel : Orchesterverein spendet an DRK-Ortsverein Blieskastel-Mitte

Blieskastel Im Januar hatte der Orchesterverein(OV) Lautzkirchen zum 17. Male in die Veranstaltungshalle der Bliestal- Kliniken zum Neujahrskonzert, das jährlich mit 200 Zuhörern bis auf den letzten Platz besetzt ist, eingeladen.

Die Gemeinschaftsveranstaltung des Orchesters mit der Stadt Blieskastel, die den Eintritt für einen kleinen Obolus organisiert, erbringt stets einen Spendenbetrag für eine Hilfsorganisation. Diesmal durfte sich das Deutsche-Rote-Kreuz (DRK), Ortsverein Blieskastel-Mitte, über einen Zuschuss von 332 Euro freuen. Bürgermeister Bernd Hertzler und Orchestervereins-Chef Jürgen Trautmann überbrachten die Spende und ließen sich von den DRK- Vorsitzenden Steffen Stein und Frederic Klein über Geschichte und Arbeit des DRK-Blieskastel-Mitte, das mit 85 Jahren eine lange Tradition im Dienst der Gesellschaft aufweist, informieren. „Derzeit zählt unser Ortsverein 54 aktive Helferinnen und Helfer, die sich vor allem im Bereich des Sanitätsdienstes, des Katastrophenschutzes und der Blutspende engagieren“, erklärte Steffen Stein, der die Unterstützung durch den Mitgliedsbeitrag von 422 Passiven herausstellt. „Jedes Jahr leisten unsere Helferinnen und Helfer professionelle medizinische und soziale Hilfe bei circa 30 Veranstaltungen an 50 Einsatztagen in und um die Stadt Blieskastel. Hinzu kommen bis zu fünf Blutspende-Termine, die in Lautzkirchen im Pfarrsaal in Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspende-Dienst-West durchführt werden. Die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Blutkonserven ist nämlich eine wichtige Aufgabe des Roten Kreuzes“, stellte Frederic Klein fest. Die ehrenamtlich geleistete Einsatzstundenzahl im Jahr betrage 2100 Stunden.