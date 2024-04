50 Jahre Blieskastel Eine Barockstadt feiert 50. Geburtstag

Im Jahre 1974 entstand im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform das Gebilde der heutigen Stadt Blieskastel. Es hatte im Vorfeld viele Diskussionen, ja auch Streit gegeben, wer zu welcher Kommune zugeordnet werden sollte. Es ist bekannt, dass etwa Brenschelbach lieber zu Hornbach gehören wollte, auch die Niederwürzbacher tendierten eher in Richtung Rohrbach oder St. Ingbert. Aber im Zuge der Reform wurden Fakten geschaffen, die bis heute gültig sind und mit denen sich auch die allermeisten Bürgerinnen und Bürger arrangiert haben. Die Stadt Blieskastel, in diesem Zuschnitt von der Fläche her größer als die französische Hauptstadt Paris, begeht nun am Sonntag, 5. Mai, ein besonderes Jubiläum: In der Würzbachhalle feiert man „50 Jahre Stadtrat Blieskastel“. Zu diesem Anlass hat Raffaela Berger vom Stadtarchiv unter Mitwirkung des früheren Hauptamtsleiters Fredi Brabänder, Stadtoberamtsrat a.D., einen Bildband zusammengestellt. In diesem beeindruckenden Buch lässt sich die Geschichte des im Zuge der Gebietsreform geschaffenen Gebildes sehr gut nachvollziehen. Neben Bildern aus der Kernstadt Blieskastel kommt auch das Leben in den vielen Stadtteilen nicht zu kurz. Mitgewirkt haben neben Raffaela Berger und Fredi Brabänder auch die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Blieskastel sowie die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der Stadtteile. Im Bildband findet man alte Ansichtskarten der Stadtteile, dann eindrucksvolle Foto vom letzten Stadtrat vor und dem ersten nach der Gebietsreform, die Eröffnung der Bliestal Kliniken (1974), dem Beginn der Ära Hager (1975) in Blieskastel, dem Protest gegen den Bau einer Hochstraße (1975) oder des Spatenstichs zum Bau des Schulzentrums in der Bliesaue (1976). Der Bildband endet mit einer Aufnahme des letztgewählten Stadtrates, noch mit der früheren Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener.