SPD Niederwürzbach SPD Niederwürzbach spendet Bank für Seelbachs Dorfmitte

An zentraler Stelle im Ort, im Bioladen-Geschäfte-Viertel und am Jakobsweg und dem stark frequentierten Radweg gelegen, soll die Bank künftig nicht nur zum Ausruhen und einladen, sondern sich bestimmt auch zu einem Ort der Kommunikation der Seelbacher Bürgerinnen und Bürger entwickeln. Die Idee und Anregung zur Aufstellung einer Ruhebank an dieser Stelle war nämlich aus den Reihen der Einwohnerschaft an Andreas Motsch bei einem Besuch im Schützenhaus herangetragen worden. In der Vorstandschaft der SPD fand der Vorschlag große Zustimmung und Macher Harald Pauly kümmerte sich in gewohnt routinierter Weise um die Realisierung. Zur offiziellen Einweihung konnte Motsch auch Bürgermeister Bernd Hertzler, Ortsvorsteherin Petra Steinbach sowie Annette Weinmann, Ortsvorsteherin von Biesingen begrüßen. Mit Sekt wurde die Indienststellung der Ruhebank feierlich begossen.