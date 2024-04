Verkehr in Lautzkirchen Die Verkehrssituation bleibt schwierig

Die Verkehrssituation in Blieskastel ist derzeit angespannt. Auch im Stadtrat und in den Ausschüssen gab es dazu schon Anfragen und Diskussionen. Auf Anfrage unserer Zeitung bei der Pressestelle des Saarpfalz-Kreises gab es von der zuständigen Abteilung einige Antworten zur derzeitigen Situation. Da wäre zum einen die Ampelanlage in der Pirminiusstraße in Lautzkirchen. Dort wurde wegen Einsturzgefahr eines ausgebrannten Hauses eine Ampelanlage installiert. Dies hatte in den Spitzenzeiten zu langen Schlangen geführt. Ortsvorsteher Jürgen Trautmann hatte beim Kreis zudem interveniert, ob man denn die Ampel in Fahrtrichtung Blieskastel nicht hätte weiter zurückversetzen können, etwa in Höhe der Zahnarztpraxis Freidinger. Somit hätte man auch die dort vorhandene Fußgängerampel wieder nutzen können.