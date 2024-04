Chansonabend in Blieskastel Chansons mit „Ça Va?!“ in der Orangerie

Ihr Kommen nicht zu bereuen brauchten die Fans des französischen Chansons beim Konzert der Gruppe Ça Va?! in der voll besetzten Orangerie in Blieskastel. Schon zum wiederholten Male trat Ça Va?! im Rahmen der städtischen Veranstaltungsreihe „Caveau Chanson“ auf und verbreitete dabei eine besondere Chanson-Stimmung. Bei jedem Lied gab es großen Beifall für die drei Mitwirkenden: Patrizia Dejon (Gesang), Fritz Schneider (Gitarre, Gesang) und Herbert Dillmann (Gitarre, Bouzouki, Concertina, Querflöte, Mandoline), der auch für Licht und Ton im passenden Ambiente verantwortlich ist. Den drei Musikern war ihre Spielfreude deutlich anzumerken – ein Attribut, das die Gruppe seit langen Jahren auszeichnet und sie auch immer wieder Veranstalter und Auftrittsmöglichkeiten finden lässt. So waren sie im Laufe der Jahre unter anderem beim „Picknick im Zweibrücker Rosengarten“ zu Gast, ebenso im „Café Noir“ in Ormesheim, im „Blauen Hirsch“ in Saarbrücken, im Bildungszentrum der Arbeitskammer (BZK) in Kirkel, im legendären Kaffeehaus in Ommersheim, bei „Live am Biotop“ in Beeden, auf der Vaubaninsel in Saarlouis und an vielen anderen Orten. Für den kommenden 21. Juni wurden sie zur Gestaltung der nicht mehr nur frankreichweit gefeierten „Fête de la Musique“ ins Kult-Gasthaus Woll im lothringischen Spichern eingeladen.