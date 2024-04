Blumenmarkt in Blieskastel Blumenmarkt und offene Geschäfte locken in Blieskastels Innenstadt

Außerdem wird die Stiftung Lebenswerte mit ihrem „Rikscha-Toni“ ab 13 Uhr Rundfahrten unter dem Motto „Jede/r hat das Recht auf Wind in den Haaren“ anbieten. Die Nabu-Ortgruppe Blieskastel informiert in der Markthalle über ihre Arbeit und bietet Basteln für Kinder an. „Kul-Tour-Werk“ präsentiert eine Vorstellung und Ausstellung zum Thema Wildholzbau. Darüber hinaus wird Kaffee und Kuchen in der Markthalle angeboten. Um etwa zwölf Uhr gibt es eine Modenschau in der Poststraße von „Petit Coeur“ und „Ruma Boutique“.