Filmfestival Max Ophüls Preis : Wohl und Wehe von Online

Heimkino statt Kino. So ist das in diesem Jahr bei Ophüls, coronahalber. Ob nun am PC, via Fernseher oder gar per Beamer – Festival-Filme abseits der Kinoleinwand sind eine neue Erfahrung für viele, aber nicht für alle.

Zum Beispiel nicht für die Schreiberinnen und -schreiber dieser Zeitung. Da wir über Jahre einen Text zum Film am Tag seiner Uraufführung in der gedruckten Zeitung haben wollten, mussten wir zumindest diese Ophüls-Filme zuhause vorab schauen. Und das sah in den ersten 2000er-Jahren so aus: Mit leeren Tüten ging man ins Festivalbüro und kam mit prallen wieder heraus: voller klappernder Videokassetten (reifere Leserinnen und Leser werden die noch kennen). Beim Kurzfilmwettbewerb hatte man am meisten zu schleppen – eine Kassette pro Film. Gut für den Muskelaufbau.

Später hatten wir weniger zu tragen, dank DVDs, die zuletzt bequemen Sichtungslinks wichen. Doch das generelle Problem bleibt: Notgedrungen beurteilt man Filme, die andere Leute im Kino sehen, abseits des Kinos. Die Bilder muss man sich eben groß denken, gerade wenn ein Drittel des Bildschirms oder Fernsehers von schwarzen Balken verdeckt wird, weil der Film sich für das wunderbar breite Cinemascope-Format entschieden hat – wie der diesjährige Eröffnungsfilm „A Black Jesus“.