Musikfestspiele Saar Swing-Party im Möbelhaus – Erst Schritte lernen, dann Abtanzen zu Live-Musik von den Gramophoniacs

Swing tanzen zur Musik der Gramophoniacs auf der Dachterrasse des Möbel Martin in Saarbrücken – das wäre bestimmt sehr stimmungsvoll gewesen. Nur leider spielte das Wetter am Mittwoch nicht mit. Und so fand der Frühlingstanzabend im Rahmen der Musikfestspiele Saar im geräumigen Restaurant des Möbelhauses im Erdgeschoss statt. Dort war es zwar weniger lauschig, aber atmosphärisch auch ganz nett. Es war der erste von insgesamt vier Veranstaltungen dieser Art unter dem Motto „Darf ich bitten...?“, die bis Ende Mai stattfinden werden. Man wolle die Leute nicht nur zum Hören, sondern auch zum Tanzen bringen, kündigte Festivalleiter Bernhard Leonardy an. Und probierte es gleich selbst aus beim Schnuppertanzkurs mit Nik Taffner von Lindy Hop Saarbrücken.