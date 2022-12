Künstler Julian Rosefeldt (links) und Weltkulturerbe-Direktor Ralf Beil in der Gebläsehalle in Völklingen. Dort läuft seit 10. Dezember Rosefeldts Ausstellung „When we are gone“. Zuvor war dort „The World Of Music Video“ zu sehen, mit 84 Musikvideos aus 30 Ländern. Foto: Corinna Schneider / Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Corinna Schneider