Musikschule der Landeshauptstadt wird 70 Musikschule Saarbrücken: 70 Jahre und kein bisschen leise

In der Zeit ihres Bestehens hat diese Schule sicher schon so viele Menschen musikalisch gebildet, dass man mit ihnen eine mittlere Kleinstadt bevölkern könnte. 70 Jahre alt wird die Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken in diesem Jahr. Sie ist die älteste im Land. Und ihr Geburtstag wird am Samstag, 4. Mai, ab 14 Uhr groß gefeiert.