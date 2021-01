Ophüls-Tagebuch : Hut ab vor dem Festival

Am Sonntagabend wurde das Festival eröffnet, seit heute Morgen steht das gesamte Festivalprogramm online. Droht dabei ein steriles Online-Abspielfestival? Keineswegs.

Bevor man es sich für die ersten Ophüls-Filme auf dem Sofa gemütlich macht, sollte man nochmal symbolisch den Hut ziehen vor dem Festival. Bis in den November hinein entwickelte das Team parallel verschiedene Festival-Konzepte, um im Januar dann gewappnet zu sein, für welches Corona-Szenario auch immer: mal mit mehr, mal mit weniger Publikum vor Ort in den Kinos – oder eben mit gar keinem. Die vom Festival und den Ophüls-Anhängern am meisten befürchtete Situation ist nun eingetreten – ein Jahrgang im Lockdown. Also keine vollen Kinos mit Filmemacherinnen und Filmemachern, keine Gespräche in „Lolas Bistro“, keine Preisverleihung mit Filmparty. Niemand reist an, alle bleiben zuhause.