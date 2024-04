Weltkulturerbe So ist die „Urban Art Biennale 2024“ in Völklingen

Nein, die Zigarette glüht noch nicht. Aber bei der Ausstellungs-Eröffnung am Sonntag soll es soweit sein. Dann wird der 70 Meter hohe Glimmstengel Rauch in den Himmel über Völklingen pusten. Jene Zigarette ist eigentlich ein Schornstein, den der Künstler The Wa und seine offensichtlich schwindelfreien Kletterer mit Papierbahnen umgestaltet haben. Zugleich ist sie nun „ein Wahrzeichen des Weltkulturerbes und der Urban Art Biennale 2024“, sagt Weltkulturerbe-Direktor Ralf Beil beim Pressetermin am Donnerstagmorgen. Er verspricht „ein breites Programm, mindestens so spannend wie die Biennale davor.“