Literaturfestival „erLesen“ War die Arbeit für eine Versicherung Inspiration für Franz Kafkas Literatur?

Als Vorbild für den Roman „Das Schloss“ beispielsweise könnten laut Wagnerová insbesondere die Umstände in der Textilfabrik „Friedland“ gedient haben; die von Kafka als erschreckend empfundene harte Arbeit in Steinbrüchen wiederum schlug sich womöglich im Roman „Der Prozess“ nieder, dessen Hauptfigur in einem Steinbruch ermordet wird. Und die Produktion in einer Uhrenfabrik findet sich mutmaßlich in Kafkas Erzählung „Die Strafkolonie“ wieder, wo Verurteilte mittels eines seltsamen Apparats exekutiert werden. Ein erhellender Exkurs.