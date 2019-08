Neues Musikfestival Saar : Das erste Konzert des neuen Musikfestivals Saar

Saarbrücken Wie versprochen, so wird’s auch gemacht: Dem neuen Musikfestival in Saarbrücken, das im Herbst 2020 erstmals stattfindet, wird eine Anwärm- und Anlauf-Phase vorgeschaltet.

So wurde es im Mai verkündet. „Satelliten-Veranstaltungen“ nennt die saarländische Jazz-Saxophonistin Nicole Johänntgen das. Sie managt zusammen mit dem Berliner Jazz-Trompeter und „XJAZZ“-Festivalmacher Sebastian Studnitzky das neue Festival. Es soll Generationen und Schichten übergreifend sein und Musikstile mischen. Am 6. Oktober geht es nun los, im Saarbrücker Pingusson-Bau. „Ich habe mich auf Anhieb in diese Architektur verliebt“, so Johänntgen zur SZ. Verpflichtet wurden für dieses erste Konzert, zu dem der Eintritt frei ist, der Cellist Stephan Braun und Bodek Janke (Schlagzeuger/Perkussionist) – ein Klassik-Jazz-Mix also. Die Musiker treten in Saarbrücken erstmals zusammen auf. Angekündigt ist zusätzlich ein Überraschungsgast. Den 6. Oktober kann man damit als eine Art Lakmustest für das neue Festival verstehen: Für welchen Stilmix und für welche Formate steht es, wie kommt so etwas an? Das neue Festival von Johänntgen/Studnitzky löst bekanntlich das Popfestival Saar ab, das mit „Colors of Pop“ nur eine einzige Ausgabe erlebte. Am Tag dieses ersten Satelliten-Events wird laut Johänntgen endlich auch der Name und der konkrete Termin des neuen Festivals bekannt gegeben. Einmal im Monat soll es weiterhin bis zum eigentlichen Festivalstart Vorab-Veranstaltungen geben, die nächsten Termine stehen schon fest: 21. November und 8. Dezember.