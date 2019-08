Saarlandmuseum : Letzte Führung durch die Penone-Schau

Saarbrücken Am Sonntag geht der erste Teil der Ausstellung „Giuseppe Penone“ im Erweiterungsbau der Modernen Galerie in Saarbrücken zu Ende. Das Saarlandmuseum bietet an diesem Tag zum letzten Mal eine öffentliche Führung durch die Schau an (16 Uhr, 2 Euro).

Der zweite Teil der Präsentation, die vom Künstler gestaltete ortsspezifische Installation im Zentrum des Erweiterungsbaus, bleibt noch gut ein Jahr zu sehen.

Wie jeden dritten Sonntag im Monat findet am Sonntag auch der Skulpturenspaziergang unter kundiger Führung statt. Interessierte treffem sich um 10.30 Uhr am Museum für Vor- und Frühgeschichte am Saarbrücker Schlossplatz und laufen dann zur Modernen Galerie. Unterwegs werden Kunstwerke im öffentlichen Raum vorgestellt.