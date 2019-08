Engagement für Saar-Kultur : Saarländischer Verdienstorden für Inge Weber

Ministerpräsident Hans ehrt Inge Weber in der Staatskanzlei. Foto: BeckerBredel. Foto: BeckerBredel

Saabrücken Mit dem Saarländischen Verdienstorden hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Montag Prof. Dr. Inge Weber wegen ihrer Verdienste um die saarländische Kulturlanschaft gewürdigt.

Neben ihrer Arbeit in den Bliestalkliniken habe sie sich stark in der Kulturpflege engagiert. Sie ist Mitgründerin der Gesellschaft zur Förderung des Saarländischen Kulturbesitzes und Beiratschefin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. Zudem engagiert sie sich für die Albert-Weisgerber-Stiftung und die Freunde der Uni. Zudem ist sie Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung ME Saar.