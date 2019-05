Trio übernimmt den Taktstock : Neues Musikfestival Saar will „Stars von morgen“ bringen und Mitmach-Formate bieten

Saarbrücken Nicole Johänntgen, Sebastian Studnitzky und Julien Quentin überzeugten mit ihrem Konzept.

Jung, urban, großregional, Musikstil-übergreifend – so sah der grobe Rahmen für die Konzepte aus, mit denen sich zwölf Bewerber um die Leitung des neuen Musikfestivals Saar bewarben, das einen Etat von rund 800 00 Euro hat. Drei kamen in die engste Wahl, stellten sich am Mittwoch der vierköpfigen Jury, ließen ihre Ideen auf Machbarkeit prüfen. Gewonnen hat ein Trio mit einer Saarländerin an der Spitze: Die bekannte Saxophonistin und Musiklehrerin Nicole Johänntgen (37) tritt zusammen mit dem international etablierten Berliner Jazztrompeter und „XJAZZ“-Festivalmacher Sebastian Studnitzky (47) an und haben auch noch einen Klassik-Spezialisten und Kammermusiker mit an Bord: Julien Quentin.

Das Trio überzeugte die vierköpfige Jury durch den nicht-elitären Ansatz, aber offensichtlich auch durch die Emotionalität, mit der insbesondere Johänntgen ihr Anliegen verkaufte. „Sie brennen für ihr Projekt“, sagte Jurysprecher Hans Peter Schneider. Sein Jury-Kollege Patrice Hourbette hob gegenüber der SZ hervor: „Das Festivalteam möchte ungewöhnlich offensiv auf die Menschen zugehen, das ist ein neuer Ansatz.“ Dieser Aspekt spielte dann auch bei Johänntgens Äußerungen gegenüber den Medien eine herausgehobene Rolle. Nicht nur Musikstil-übergreifend, sondern auch schichtenübergreifend beschrieb sie das Profil des neuen Festivals, für das es noch keinen Namen gibt. „Wir möchten an Menschen herankommen, die sonst weniger mit Kultur in Kontakt sind. Wir werden dorthin gehen, wo die Menschen sind“, sagte die aus Fischbach stammende und jetzt in Zürich lebende Musikerin. Ihr Festival versteht sie weniger als Konzert-Reihe denn als ein Instrument für musikalische Weiterbildung. Für Kinder und Jugendliche will sie jenseits der klassischen Kinderkonzerte Mitmach-Formate bieten.