Orgel-Konzertreihe : Vierter Orgelsommer in Saarlouis

Saarlouis Sechs Konzerte an sechs Ogeln im Kreis Saarlouis und sechs Gast-Organisten prominenter Herkunft, das ergibt den vierten Orgelsommer im Kreis Saarlouis. Gründer und Organisator Joachim Fontaine hat für die Sonntage ab 18. August Gäste verpflichtet wie Matthew Jorysz von der Westminster Abbey in London, Timothy Byram-Wigfield, der zehn Jahre Hoforganist in Windsor Castle war, und Vincent Dubois von Notre-Dame in Paris.

Sie spielen Stücke mit Schwerpunkten in der Orgelliteratur ihrer Heimatländer.