Königsschießen bei den Schützen : Neues Königspaar beim Merziger Schützenverein

Merzig Uschi Ackermann und Roger Furteau hatten bei dem Traditionsturnier die Nase vorn.

Spannender wurde es dann bei den Schützen, hier wurden zuerst die Ritter ermittelt: Aufgeteilt in zwei Gruppen ging es darum, ebenfalls auf eine Distanz von 25 Meter mit den KK-Gewehr, einem hölzernen Adler zuerst den linken später den rechten Flügel abzutrennen. Als erstem gelang Michael Lessel der maßgebliche Schuss, was bedeutete, dass er nun erster Ritter ist. Als nächster war dann Heinz Schu an der Reihe, er wurde zweiter Ritter. Danach ging es auf die 50-Meter-Bahn, um den König zu ermitteln. Der bestplatzierte Schuss gelang Roger Furteau, damit trägt er für das nächste Jahr die Kette und den Titel des Schützenkönigs. Zudem bleibt er in der Chronik des Vereins verewigt.